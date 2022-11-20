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رئيس البرلمان العربي لـ محمد الباز: تنظيم مصر لقمة المناخ شرف الدول العربية كافة

كتب:

محمود البدوي
10:25 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بتنظيم مصر مؤتمر المناخ، ونجاحها في ذلك، مؤكدًا أنها شرفت الدول العربية كافة، موضحًا أن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ، يوجه عدة رسائل للعالم، وهو أننا جزء إيجابي من العالم، واختيار الإمارات لتنظيم القمة المقبلة، يؤكد أن الدول العربية لها دور إيجابي في ملفات تشغل بال العالم.

تنظيم مصر لقمة المناخ كان رائعًا

أضاف «العسومي»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، ويعرض على شاشة «النهار»، أن تنظيم مصر لقمة المناخ كان رائعًا، رغم التحديات الكبيرة، مردفا: «مصر بذلت جهودا عظيمة وكبيرة، الاستعداد المصري مهم، والحضور كان قوي، لأن العالم يشعر بأهمية الموضوع، ونتمنى من الدول العربية تستثمر وجود مثل هذه الفعاليات».

وأردف رئيس البرلمان العربي: «مصر بذلت جهودا عظيمة، وهذا سيعود بالإيجاب على الدول العربية».

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