حالة الطقس من السبت إلى الخميس في المنيا: شبورة ورياح وبرودة ليلا

يسود طقس خريفي معتدل نهارا، بارد ليلا على جميع الأنحاء في محافظة المنيا بدءا من غدا السبت وحتى الخميس المقبل، وذلك وفقا للبيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة لإقليم شمال الصعيد، على مدار الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بإقليم شمال الصعيد ويضم محافظات «المنيا، الفيوم، بني سويف»، وفقا لهيئة الأرصاد وهي كالتالي: السبت تبلغ العظمى 26 والصغرى 12، الأحد 27-13، والإثنين 27-13، والثلاثاء 26-13، والأربعاء 24-13، والخميس العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خاصة القريبة من المسطحات والمجاري المائية، وتنشط حركة الرياح في فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تجهيز مخرات السيول تحسبا لأمطار غزيرة

وأعلنت محافظة المنيا في وقت سابق عن رفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وتفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى تقلبات مفاجئة في حالة الطقس وما يصاحبه من سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول في بعض المناطق خاصة في قري شرق النيل.

وأجرى رؤساء المدن والوحدات المحلية المحلية بجميع مراكز المنيا جولات تفقدية لمتابعة حالة مخرات السيول الطبيعية والصناعية للعمل على تجهيزها وتطهيرها من أي عوائق لضمان تدفق وسريان المياه حال سقوط أمطار غزيرة.