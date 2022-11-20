نبيلة عبيد ترد على شائعة إصابتها بـ كورونا: أنا بخير

تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، شائعة إصابة الفنانة نبيلة عبيد بفيروس كورونا.

ونفت نبيلة عبيد هذا الكلام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «الحمد لله أنا بخير وبصحة جيدة، ومش صحيح ما كتب على بعض المواقع الإخبارية إني مريضة بفيروس يجمع بين الإنفلونزا وكورونا ومش عارفة إيه، أحب أطمنكم جميعا أني بخير وشكرا على سؤال الجميع وحبتكم، مساكم عسل.. نبيلة عبيد».

عزاء الراحل محمد سلطان

وتغيبت الفنانة نبيلة عبيد عن عزاء الموسيقار الراحل محمد سلطان والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت نبيلة عبيد حرصت على نعي الموسيقار الراحل محمد سلطان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «البقاء لله.. الموسيقار الكبير محمد سلطان في ذمة الله، فقدت صديق عزيز وزميل كبير كانت بينا أجمل الأعمال الفنية والذكريات الحلوة.. أعزي نفسي وأتقدم لعائلته وأصدقائه ومحبيه.. بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».