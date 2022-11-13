 نبيلة عبيد: كاملة أبو ذكري مخرجة «هايلة» وأعمالها إبداعية

قدمت الفنانة نبيلة عبيد، التهنئة للفنانة لبلبة، بمناسبة تكريمها من المهرجان، لأنها من الفنانات المكافحات المتميزات، مضيفة أن المخرجة كاملة أبو ذكري أبدعت في عملها الفني الأخير مع إلهام شاهين ومنى زكي، «كنت بقول مستحيل الفيلم ده يكون من إخراج سيدة، لكن فعلا كاملة أبو ذكري متميزة، وشغلها جميل جدا».

أوضحت الفنانة نبيلة عبيد، خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها تتمنى أن تلتقى دائما بالفنانين والمخرجين في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعد الحدث الأهم كل عام على مستوى العالم.