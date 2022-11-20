نبيلة عبيد: نزلة برد سبب غيابي عن عزاء الموسيقار محمد سلطان

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها بصحة جيدة، وأن عدم مشاركتها في تقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل محمد سلطان يرجع لوجود أعراض برد بسيطة لديها لذلك آثرت السلامة بعدم التواجد في تجمعات خشية إصابة آخرين به.

نبيلة عبيد: أنا بخير

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «االحمد لله أنا بخير ولكن لدي دور برد بسيط وتخوفت من النزول والمشاركة في أي تجمع حتي لا يزداد دور البرد أو أكون سبب لعدوى شخص آخر، خاصة أن أدوار البرد هذه الأيام تتسبب في العدوي، فمثلما أخاف على نفسي أخاف على من حولي».

وأضافت نبيلة عبيد: «حقيقي سعيدة باهتمام الجميع وسؤالهم عني، هذه المحبة تسعدني بلا أدنى شك».

نبيلة عبيد تنعى محمد سلطان

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعي الموسيقار الراحل محمد سلطان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «البقاء لله...الموسيقار الكبير محمد سلطان في ذمة الله، فقدت صديق عزيز وزميل كبير كانت بينا أجمل الأعمال الفنية والذكريات الحلوة.. أعزي نفسي وأتقدم لعائلته وأصدقائه ومحبيه.. بخالص العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».