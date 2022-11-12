نبيلة عبيد لـ«الوطن»: فخورة إني اشتغلت مع محمود عبدالعزيز.. عملنا ثنائي ناجح

تحيي الفنانة نبيلة عبيد الذكرى السنوية لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز، حيث تعاونا سويا في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «فخورة إني اشتغلت مع محمود عبدالعزيز وعملنا إحنا الاتنين ثنائي، كان ثنائي حلو ومتنوع وكنا ناجحين جدا مع بعض، وكانت هذه الأفلام لكتاب ومخرجين كبار وحققنا سويا نجاحات كبيرة بأفلام ستظل خالدة في ذاكرة السينما وأذهان الجمهور.

محمود عبد العزيز كان شعلة من النشاط والالتزام

وأضافت عبيد قائلا: «محمود عبد العزيز كان شعلة من النشاط والالتزام وحب كل من حوله وبقوله وحشتنا يا محمود وإنت أكيد في مكان أحسن».

وأحيت الفنانة نبيلة عبيد الذكرى السادسة لوفاة الفنان محمود عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أول نوفمبر قبل 10 أيام من وفاته، حيث نشرت عددا من المشاهد السينمائية التي تجمعهما في العديد من الأعمال الفنية وعلقت عليها: «محمود عبدالعزيز.. النجم الكبير اللي كان ما بينا أحلى الأفلام اللي هتفضل عايشة في ذاكرة السينما وفي وجدان المشاهدين.. وأحد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته وبستمتع بالتمثيل معاه، ولا كان في بينا يوم زعل أو خصام».