ضبط عاطل أشعل النيران في محل هدايا بـ 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، من القبض على عاطل أشعل النيران في محل هدايا في 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم حدائق أكتوبر تبلغ من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص، بإضرام النيران بمحل هدايا بأحد مولات المدينة دائرة القسم.

صديقه أشعل النيران في المحل

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع صاحب المحل 37 سنة صاحب محل هدايا، قرر بقيام شاب 34 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم شرطة الأهرام، الذي تربطه علاقة صداقة من أكثر من 3 سنوات، وأنه فوجئ بحضوره اليوم، عقب إغلاق المحل، وألقى زجاجة بها مادة مشتعلة على باب المحل، ما أدى لاشتعال النيران بمدخل المحل، ومكتب الإدارة، وبعض البضائع الموجودة داخل المحل، وتمكن الأهالي من إخماد الحريق، وأن المتهم مدين له بمبلغ 50 جنيها، باقي ثمن هدايا اشتراها منه.

باستهداف المتهم بالأماكن التي أشارت التحريات بتردده عليها، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وتبين أنه غير متزن نفسيا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي والخبير القانوني محمد علي لـ«الوطن»، إن المتهم من المتوقع أن يعاقب بالسجن المؤبد، وفق ما تنص عليه المادة 252 من قانون العقوبات، لأنها تنص المادة على أنه «كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى، أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن، وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى، سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يُعاقَب بالسجن المؤبد أو المشدد».