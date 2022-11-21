مصطفى عمار: أي تيار ديني سياسي لا يرى إلا نفسه ويرفض الجميع

أكد الإذاعي مصطفى عمار، أن القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي حصلوا على مجموعة من أهم الأفلام في عام 2022، مشيرًا إلى أن فيلم «19 ب» حمل بصمة مؤلفه ومخرجه أحمد عبدالله.

«عمار»: أي تيار ديني سياسي يسحب الأكسجين من المكان

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أي تيار ديني سياسي يسحب الأكسجين من المكان الموجود فيه، هذا التيار لا يرى إلا نفسه، عانينا منهم لمدة 3 سنوات، لكن الله نجانا منهم، هذا التيار لا يتقبل أحدا، لكنه يتعامل بالإرهاب والتكفير والتخويف».

من جانبه، قال علي الكشوطي الكاتب الصحفي خلال حواره بالبرنامج، إنّ فيلم «19 ب» ينتمي إلى عالم أحمد عبدالله بكل تفاصيله، وبالتالي فإن الجمهور العادي لن يستسيغه بشكل كبير، لأنه حالة مختلفة، إذ جرى تصويره في مكان أو 3 أماكن على الأكثر.

وأضاف الكشوطي: «التمثيل في هذا الفيلم مهم جدا، رأينا تعبيرات مميزة من الفنان سيد رجب، إذ يعيش في فيلا متهالكة، حيث يحرسها ويتعامل معها كأنها بيته، ولا يستطيع التخلي عنها، رغم أنها تتداعى وقد تسقط عليه».

الفيلم يناقش قضية إنسانية

وتابع: «أحمد خالد صالح سايس في الشارع، واقتحم حياة سيد رجب وحصل على غرفة بالفيلا، وميزة هذا الفيلم أنه يمنح المشاهد مساحة مميزة من أجل رؤية المشاهد بشكل مختلف، كما أن الفيلم يناقش قضية إنسانية جدا، وهي أننا لا نعيش بمفردنا في هذا العالم، حيث يجب علينا احترام الحيوانات ومراعاتها، وهو ما فعله سيد رجب، ورأينا كيف يتعامل مع القطط الحوامل وكيف تبيت الكلاب الضالة في الفيلا دون أن يؤذيها».