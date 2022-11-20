عضو «التنسيقية» لـ قصواء الخلالي: سياستنا توافقية.. وتجربة الإخوان كانت أصعب من الاستعمار

قالت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ سياسة التنسيقية توافقية، موضحةً: «نحن ننحدر من أيدولوجيات وخلفيات مختلفة، لكننا ننحي اختلافاتنا جانبا ونضع الوطن في الصدارة».

وأضافت الفقي خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «مصر أسست السياسة في العالم كله، لأنها دولة مؤسسات قديمة وعريقة»، مشيرةً إلى أن تجربة جامعة الإخوان الإرهابية في الحكم مريرة وصعبة «علمت في المصريين كلهم».

تجربة الإخوان قاسية

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة الإخوان أصعب من تجربة الاستعمار، معقبة: «رُب ضارة نافعة، وبقدر ما كانت التجربة قاسية وصعبة للغاية، إلا أن الله نجانا من الجماعة، وساعدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخروج مما كنا فيه، وتعلمنا السياسة بمفهوم جديد، وهو أن ننحي اختلافاتنا جانبا، وأن نركز على نقاط التماس والتوافق ونبدأ بها».

«التنسيقية» لا تنظر إلى الأمور بسطحية

وأكدت: «السياسة بمفهوم جديد في التنسيقية قائمة على العلم، فنحن متعلمون ونتعلم كل يوم، ولا ننظر إلى الأمور بسطحية، وفي التنسيقية لدينا نواب في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظون ومتخصصون في كل المجالات، وعندما نتناقش في أمر ما لا نفرق بين رأي النائب والعضو، إذ أننا نعمل من أجل مصلحة الوطن في كل الملفات».