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هاشتاج «زلزال» يتصدر تويتر مصر بعد شعور سكان بعض المحافظات بهزة أرضية

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محمد عزالدين
02:01 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
زلزال

زلزال

تصدر هاشتاج زلزال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مصر، بعد شعور سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بهزة أرضية مركزها شرق جزيرة كريت باليونان على عمق 80 كيلو متر.

وجاءت تعليقات نشطاء «تويتر» معبِّرة عن الحدث إذ جاءت التعليقات كالتالي: «لوهلة مكنتش حسه إنه في زلزال بعد ما أدركت فعلا أنه حقيقي مش زي مابيتهيألي كل يوم، احترت أصحيهم ولا هو هيخلص قبلها»، وكتب آخر: «طب كويس طلعت مش تهيئات وناس كتير حست بالزلزال»، بينما قال آخر: «شعب مصر عمل ترند في وقت تاريخي يدخل بيه جينيس ريكور 12 دقيقة».

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