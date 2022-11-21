جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بأسيوط.. تبدأ الاثنين المقبل

أعلن قسم التعليم الابتدائي التابع للإدارة التعليمية بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والتي تجري خلال اليوم الدراسي وتبدأ يوم 28 نوفمبر الجاري حتى 1 ديسمبر المقبل.

الصف الرابع الابتدائي

الإثنين 28 نوفمبر: امتحان اللغة العربية خلال الحصة الثانية وامتحان التربية الدينية خلال الحصة الثالثة.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة الثانية وامتحان المهارات خلال الحصة الثالثة.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان الرياضيات خلال الحصة الثانية وامتحان الكمبيوتر خلال الحصة الثالثة.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان العلوم خلال الحصة الثانية وامتحان الدراسات خلال الحصة الثالثة.

الصف الخامس الابتدائي

الإثنين 28 نوفمبر: امتحان اللغة الانجليزية خلال الحصة الثانية والتربية الدينية خلال الحصة الثالثة.

الثلاثاء29 نوفمبر: امتحان العلوم خلال الحصة الثانية وامتحان الدراسات خلال الحصة الثالثة.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان اللغة العربية خلال الحصة الثانية وامتحان الكمبيوتر خلال الحصة الثالثة.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان الرياضيات خلال الحصة الثانية والمهارات خلال الحصة الثالثة.

الصف السادس الابتدائي

الإثنين 28 نوفمبر: امتحان العلوم خلال الحصة الثانية وامتحان الدراسات خلال الحصة الثالثة.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان اللغة العربية خلال الحصة الثانية وامتحان التربية الدينية خلال الحصة الثالثة

الأربعاء 30 ديسمبر: امتحان الرياضيات خلال الحصة الثانية وامتحان الكمبيوتر خلال الحصة الثالثة.

الخميس 1 ديسمبر: إجراء امتحان اللغة الإنجليزية خلال الحصة الأولى.