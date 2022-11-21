استكمال محاكمة 20 متهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 محبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج.

تُعقد الجلسة القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 7449 لسنة 2022، وجّهت للمتهمين أنّهم في الفترة من 2015 وحتى مارس 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية والانضمام لها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أنّ المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تهريب الأموال إلى الخارج، فضلًا عن حيازة كمية من الأوراق المطبوعة والتي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.

إدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، صدر قرار بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، وهم: محمود حسين أحمد، مدحت أحمد، ياسر محمد زناتي، عاصم محمد حسين، أحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.

وأمرت المحكمة بضبط 7 متهمين، هم: محمد النجار، عبدالرحمن أحمد، محمود أحمد علي، أحمد حماد، أحمد صالح، أحمد ربيع، ووليد أحمد.