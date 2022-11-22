رؤساء الاتحادات: مستعدون للانتخابات.. وهدفنا تدريب الطلاب على فن إدارة الحياة

تزامناً مع قرب انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، التي من المقرر أن تنطلق الخميس المقبل بفتح باب الترشح لها للطلاب المقيدين للعام الجامعي 2022-2023، أكد عدد من رؤساء الاتحادات للجامعات السابقين، دعمهم الكامل للعملية الانتخابية من خلال التوعية بأهمية المشاركة من قبل الطلاب والتصويت لاختيار ممثليهم في العرس الانتخابي، موضحين أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وقال فيصل عمر، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب البشري بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن دور الاتحاد الطلابي في بداية كل عام دراسي جديد، يتمثل في تعريف الطلاب الجدد بالاتحاد بشكل عام ومعرفتهم بالأنشطة التي يتناولها الاتحاد لمشاركتهم فيها لتنمية مهاراتهم، وتدريبهم للوعي بالعمل العام والجماعي، مؤكداً أنه سوف يترشح هذا العام مرة أخرى للانتخابات.

وأضاف «عمر» أن الاتحاد يدرب الطلاب على فن إدارة الحياة العملية والسياسية، موضحاً أن الاتحاد يمثل الكيان الشرعي الوحيد للطالب وذلك لما يقدمه له من دعم، وحل للمشكلات الدراسية، والمشكلات الاجتماعية، لافتاً إلى أن الاتحاد بالنسبة له يمثل حياة، كما أنه منضم للاتحاد من المرحلة الثانوية وتم ترشيحه كرئيس اتحاد طلاب لمدارس مصر في الثانوية العامة.

ومن جانبه، قال علي السيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إنه لن يترشح هذا العام في الانتخابات المقبلة، موضحاً أنه كان رئيس اتحاد جامعة حلوان لمدة سنتين ونائب رئيس الجامعة لمدة سنة واحدة.

وأكد «السيد» أن الاتحاد تناول عدة دورات مختلفة خلال الفترة الماضية ومنها دورة صوت طلاب مصر 2030، موضحاً أن لهذه الدورة دور كبير في تأهيل وإعداد القيادات الشبابية، مشيراً إلى أنها تمثل دعم وتأهيل للطلاب ليكونوا خير ممثلين لطلاب جامعة حلوان.