الانتخابات الطلابية في الجامعات.. 8 شروط للترشح لعضوية لجان الاتحاد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات لعام 2022 – 2023، إذ يبدأ فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد، وسحب وتقديم الاستمارات، يوم الخميس المقبل، وتنتهي الانتخابات يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية في الجامعات برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية.

8 شروط للترشح لعضوية لجان الاتحادات

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة، 8 شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات قبل إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات، وفق اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في الجامعات:

1. أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2. أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

يجب أن يكون المرشح مستجدًا في فرقته الدراسية

3. أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العالم الكامل سواء أكان مسجلًا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4. أن يكون مستجدًا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة.

5. أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

6. ألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 13 من المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يجب أن يكون المرشح لم يٌسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية

7. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

8. ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.