رئيس جامعة حلوان: التعليم في الجامعات الأهلية وفقا للمعايير العالمية

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان الأهلية، واجتمع مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم قبل بدء امتحانات الميد تيرم، حتى تقوم الجامعة بتوفير كل سبل الراحة والدعم للطلاب.

وقال رئيس الجامعة للطلاب، أنتم الجيل الأول والدفعة الأولى من طلاب برامج جامعة حلوان الأهلية، وكافحنا كثيرا من أجل أن تتم الدراسة في هذا العام، وجرى تجهيز الجامعة في أسرع وقت، فالدولة وضعت خطة لأن يكون التعليم والتجهيزات في الجامعات الأهلية وفقا لآليات معينة ووفقا للمتطلبات العالمية لتحقيق خطة الدولة ونحاول الوصول لمعايير الجودة العالمية في العملية التعليمية.

ضرورة التركيز في المحاضرات والعملية التعليمية

أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة ستسعى لتذليل كل الصعوبات ونحاول توفير كل الإمكانيات، ونعلم أنها البداية، ودعا الطلاب إلى ضرورة التركيز في المحاضرات والعملية التعليمية، والحضور والالتزام قبل بداية انطلاق امتحانات الميد ترم.

وناقش رئيس الجامعة الطلاب، حول احتياجاتهم، ودعاهم إلى ضرورة متابعة تنفيذ الجدول الدراسي، ووعدهم بتوفيرها ودعم كل احتياجات الطلاب.