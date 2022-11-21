الجامعات: الانتهاء من رفع المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الانتهاء من رفع كافة المقرارات الدراسية للفصل الدراسي للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وفقاً للضوابط والقواعد والتشديدات التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، موضحين أنه جرى التأكيد على ضرورة توافر كافة الكتب والمقرارات الدراسية والامتحانات والمراجعات وإتاحتها للطلاب خلال العام الدراسي، مؤكدين أن حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس محفوظة.

الجامعات: حقوق الملكية الفكرية متاحة لجميع الطلاب

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أن الكليات انتهت من رفع كافة المقرارات الدراسية للفرق الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عبدالرازاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يسرى على قدم وساق دون رصد أي مشكلات للفصل الدراسي الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من رفع جميع المقرارات الدراسية في غالبية الكليات، منوها بأن الجامعة تقدم الدعم الكامل للكليات بشأن التحول الرقمي.