الجامعات الأهلية في مصر.. برامج خضراء تواكب المعايير البيئية وترفع تصنيفها

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعات الأهلية تقدم فرص تعليمية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل، من خلال برامج بينية في مختلف التخصصات.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة انتظمت بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة منذ أول العام الدراسي، وامتحانات الميدتيرم سارت بصورة منتظمة، مؤكداً أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات مباشرة عقب الانتهاء منها.

افتتاح كلية طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة حلوان

من جهته، قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، إنه سيتم افتتاح المجمع الطبي بجامعة حلوان والذي يخدم طلاب جامعة حلوان الأهلية مع بداية العام المقبل، موضحاً أن الجامعة الأهلية تشهد افتتاح كلية طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سعيد، المشرف على برامج كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، إن برامج الجامعات الأهلية برامج خضراء، وتسهم في رفع التصنيفات الخضراء للجامعات الأهلية، موضحاً لـ«الوطن»، أنها صديقة للبيئة وتعلم الطلاب كيفية الحفاظ عليها سواء في الهندسة أو الطب.

أسماء الجامعات الأهلية في مصر

- جامعة الزقازيق الأهلية بمدينة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية بمدينة قنا.

- جامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة سلام مصر الجديدة ببورسعيد.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

- جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.

- جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

- جامعة بني سويف الأهلية بمدينة بني سويف الجديدة.

- جامعة حلوان الأهلية بعين حلوان بالقاهرة.

- جامعة الإسكندرية الأهلية بمحافظة الإسكندرية.

- جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة.

-جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.