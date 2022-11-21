مريم نعوم تقدم ورشة لتطوير الأفلام القصيرة ضمن «القاهرة السينمائي».. اليوم

تقدم أيام القاهرة لصناعة السينما بالتعاون مع سرد – مريم نعوم، اليوم، ورشة لتطوير عددًا من الأفلام القصيرة خلال جلسات تطوير فردية، مكثفة مع صناع الفيلم على مدار يوم عمل، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

موعد ورشة التطوير مع مريم نعوم

ومن المقرر أن تقام ورشة التطوير التي تقدمها مريم نعوم، في تمام الساعة 1:00 وحتى 7:00 في مركز التحرير الثقافي، والحضور خاص.

أهم محطات في حياة مريم نعوم

وتعتبر مريم نعوم، كاتبة سيناريو مصرية حائزة على جوائز، تتناول أعمالها تحديات المجتمعات المهمشة اجتماعيا، وتملك اهتماما خاصا بقضايا المرأة، تتنوع كتاباتها بين الأفلام الروائية القصيرة، والوثائقية وبرامج الأطفال والإعلانات والمسلسلات التلفزيونية.

أسست «نعوم»، غرفة كتابة «سرد»، وهي مبادرة تهدف إلى مساعدة كتاب السيناريو الشباب، على إنشاء نصوص للكتاب من ذوي الخبرة للسينما والتلفزيون، عبر إرشادات ومنح تدريبية يقدمها فريق «سرد».

ومريم، هي ابنة الروائي نبيل نعوم ومصممة الحلي الشهيرة سوزان المصري، تركت دراسة الاقتصاد في فرنسا لتعود إلى مصر لتدرس السيناريو في معهد السينما، عملت بعد تخرجها في مجال الدعاية الإعلانية، قبل أن تعود مرة أخرى لكتابة السيناريو، فكان أول فيلم لها هو «واحد صفر» والذي شهد تعاونها الأول مع المخرجة كاملة أبو ذكري، ثم اتجهت إلى كتابة المسلسلات التليفزيونية، وكتبت مسلسلات «ذات، سجن النسا، تحت السيطرة».