رئيس لجنة التحكيم الدولية بـ«القاهرة السينمائي» تلقي محاضرة اليوم

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

محاضرة ناعومي كاواسي

ومن المقرر أن تقام محاضرة ناعومي كاواسي، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق، في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة، في دار الأوبرا المصرية.

وتبحث كاواسي مع الحضور، خلال هذه الجلسة، عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.

معلومات عن ناعومي كاواسي

كاواسي، مخرجة يابانية بارزة وكاتبة مشهورة عالميًا، حصلت على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي 97، عن فيلمها الأول Suzaku no Moe، ثم حصلت لاحقا على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن فيلم Mori no Mogari، وفي عام 2000، حصل فيلمها «هوتارو» على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي.

انطلقت مسيرة ناعومي كاواسي المهنية، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إذ وُلدت في مدينة نارا اليابانية، وبدأت مسيرتها الفنية عبر مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية - الروائية.

تعمل أيضا «كاواسي» كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية «دي جي» في برامج الراديو، كما أسّست مهرجان نارا السينمائي الدولي عام 2010.

فيولا شفيق، مخرجة، ومؤلفة كتاب السينما العربية: التاريخ والهوية الثقافية، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة زيورخ، وجامعة هومبولت في برلين، وفي جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، حيث شغلت منصب باحثة من 2016 إلى 2020، شغلت منصب رئيس الدراسات في برنامج الحرم الوثائقي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2011-2013، وعملت كمستشارة للعديد من المهرجانات الدولية.