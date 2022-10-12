«القاهرة السينمائي» يختار اليابانية ناعومي كاواسي لرئاسة لجنة تحكيم الدورة 44

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اختيار المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ44، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

ورحب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة المخرجة اليابانية في الدورة المقبلة للمهرجان، معتبرًا توليها رئاسة لجنة التحكيم الدولية إضافة مهمة لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين، كونها تتمتع بسيرة مهنية مميزة، وتمتلك خبرات كبيرة أهلتها للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي 13 نوفمبر

من جانبه، أكد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أنّ وجود قامة سينمائية بحجم ناعومي كاواسي، كرئيسة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان، يعد استمرارًا للنجاح الذي رسخه المهرجان في الدورات الماضية لاستقطاب كبار سينمائيين العالم في هذا المنصب، وتواجد مخرجة بهذه المسيرة الحافلة بالنجاحات والجوائز، إضافة كبيرة وملهمة لصانعات السينما في مصر.

السيرة الذاتية للمخرجة اليابانية

ناعومي كاواسي، مخرجة وكاتبة بارزة في اليابان، نالت شهرة واسعة عالميًا بعد أن حققت العديد من النجاحات المشرفة خلال مسيرتها المهنية، التي انطلقت في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ولدت «كاواسي» في مدينة نارا في اليابان، التي تتخذ منها حتى اليوم مكانا لتصوير أفلامها، إذ بدأت المخرجة الشهيرة مسيرتها الفنية في عالم الصناعة من خلال مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية- الروائية، جعلها تحظى بإشادة عالمية من عدة مهرجانات ومحافل دولية.

من أبرز المهرجانات التي حصلت على إشادتها، مهرجان كان السينمائي، الذي منحها عام 1997، جائزة الكاميرا الذهبية عن فيلمها الروائي الأول Moe no Suzaku، لتصبح أصغر مخرجة تحصل على هذه الجائزة، كما فازت من نفس المهرجان بـ3 جوائز أخرى عن فيلميها Mogari no mori عام 2007، وHikari في 2017، بالإضافة إلى جائزة عام 2009.

وفي عام 2000، حصل فيلمها Hotaru على جائزة الفيبريسي من مهرجان لوكارنو، بجانب ترشحه لجائزة الفهد الذهبي، فيما فاز فيلم Tarachimeعام 2006 بتنويه خاص من نفس المهرجان.

تعمل «كاواسي» أيضًا كمخرجة إعلانات تجارية، ومنسقة موسيقية في برامج الراديو، وكاتبة مقالات ومتابعة محبة لأنشطة التعبير الفني المختلفة بما فيها فن الخط والتركيبات الفنية، وبصفتها المديرة التنفيذية لمهرجان نارا السينمائي الدولي، الذي أطلقته في عام 2010، تركز كاواسي على رعاية الجيل القادم من الفنانين وصانعي السينما، وأنتجت تسعة أفلام في هذا المسعى.