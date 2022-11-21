لبلبة: «كان نفسي أمي تشوفني وأنا بتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي»

عبرت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، قائلة: «التكريم جه في وقته، وكنت نفسي أمي تشوفني وأنا بتكرم، علشان تفرح إني بتكرم، لأن دي كانت أمنيتها».

حضرت 18 دورة لمهرجان كان

وأضافت لبلبة خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنها حضرت 18 دورة لمهرجان كان السينمائي، لمعرفة آخر الصيحات السينمائية ورؤية المخرجين خاصة، متابعة: «كنت بحس بإني كل مرة بطلع بحصيلة مش أقل من 40 فيلم من جميع أنحاء العالم».

وواصلت: «بنشوف كل سنة بيفكروا في إيه وموضة ورؤية المخرجين، وبالتالي بتكون زي دراسة للفنان، ومعرفة أحدث صيحة في اللغة السينمائية».

وقدمت نصيحة للجيل الجديد من الممثلين: «أوعوا تبقوا مغرورين، وميفكروش إنهم يبقوا مغرورين مهما نجحتهم، والإخلاص والتفاني للعمل، وميكرروش أدوارهم، مفيش دور ليا شبه دور تاني في السينما، فكل ما الممثل يقدم دور جديد كل ما هيفتح له مجال أكتر وياخد خطوة أعلى في شغله».

جوايا رضا وعندي أمل

وعن سر روحها الحلوة والشقاوة، قائلة: «أنا في حياتي بحب الضحك، وطبيعتي كدة، وبحب كل الناس وأضحك، ولو حصلت أي حاجة تخليني أزعل شوية آخدها بشكل كاريكاتيري فألاقي نفسي بضحك لوحدي، هي طبيعتي كدة، وأحسن حاجة الإنسان لازم يبقى مؤمن وراضي باللي هو فيه، ودايما جوايا رضا ومؤمنة بربنا وعندي أمل».