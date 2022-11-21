هاني الناظر يحذر الأمهات من الفيروس المخلوي والجدري: ارفعوا مناعة أولادكم

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًَا واستشاري الأمراض الجلدية، إن الفيروس المخلوي التنفسي منتشر بشكل كبير بين الأطفال في الفترة الحالية، وعلى الأمهات رفع مناعة أولادهم بالمأكولات الصحية والمشروبات التي تحتوي على فيتامينات طبيعية، وكذلك العمل على راحة الأطفال خلال تلك الفترة.

وحذر الناظر، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، مشددا على أنها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات خطيرة تؤثر على صحة الشخص، إلى الحد الذي يدفعه إلى الذهاب للمستشفى، ناصحا الأمهات بعدم إعطاء أدوية من تلقاء أنفسهن للأطفال.

نشاط الجدري المائي

أضاف استشاري الأمراض الجلدية، خلال لقائه في برنامج «صباح الورد»، المعروض عبر قناة TeN، أن مرض الجديري المائي منتشر أيضا في تلك الفترة، وهناك بعض الحالات التي تترك آثارا في الجسم، لكن بنسبة 90% ليس هناك علامات.

الخلط بين الحساسية والصدرية والبرد

أكد هاني الناظر، خلال حديثه مع الإعلامية سلمى عادل، أن هناك خلط كبير بين أمراض الحساسية والصدرية والبرد، لافتا إلى أن الأتربة قد تساعد على زيادة الحساسية، لكنها لا تتعلق بزيادة الحرارة، وهذا الفارق بين الحساسية والبرد، فالأولى ليست معدية، لكن البرد هو المعدي.

الكمامة تحمي من ملوثات كثيرة

نصح رئيس المركز القومي للبحوث سابقًَا، بأنه إذا كانت هناك رياح محملة بالأتربة، فمن الضروري ارتداء الكمامة للحماية من التراب والشوائب المنتشرة، معتبرا أن الكمامة تحمي من ملوثات كتيرة، مثل عوادم السيارات التي قد تزيد الحساسية.