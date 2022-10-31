أستاذ الأمراض الجلدية هاني الناظر: البرد يزيد معدل تساقط الشعر

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنّ الشعر يتساقط على مدار العام ولا يرتبط بموسم معين، وإنما يرجع لعوامل كثيرة، كالتعب النفسي والتوتر وإصابات مرضية أخرى، مشيرًا إلى أن معدل تساقط الشعر يزداد نسبيًا في البرد علاوة على تقصفه وضعفه في فترات الشتاء نتيجة الجفاف الحادث.

مرطبات الشعر

وأضاف «الناظر»، خلال حواره في برنامج «صباح الورد»، المُذاع عبر فضائية «TEN»، أنه من الضروري الاعتناء بالشعر عن طريق استخدام المرطبات المناسبة له، قائلًا: « لابد من استخدام شامبو الشعر الجاف عند التعرض لتلك الحالة، استخدام الشامبو الخطأ يضر بصحة الشعر ويزيد من ضعفه وتلفه».

وأوضح أن الشخص ذو الشعر الجاف إذا استخدم شامبو للشعر الدهني، سيؤدي إلى زيادة جفافه، لافتًا إلى أن مادة «السالفيت» الموجودة في بعض أنواع الشامبو ضارة على الجلد والشعر، لأنها مكونة من الكبريت، مطمئنًا المواطنين بأنه بنسبة 90% من الشركات تنتج الشامبو دون «سالفيت» الآن.

اختيار الشامبو المناسب للشعر

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أهمية شراء شامبو يناسب طبيعة الشعر سواء كان دهني أو جاف بدلًا من استخدام الشامبو الذي يطلق عليه مناسب لكل أنواع الشعر، معلقًا: «مينفعش استخدم حاجة مناسبة لكله، وكل حاجة ليها الشامبو بتاعها، ومفيش حاجة اسمها للكل»، موضحًا أن الشامبو الذي يطلق عليه مناسب لكل أنواع الشعر يقصد به للشعر الطبيعي الذي لا يكون دهني أو جاف.