هاني الناظر يحذر من انتشار الفيروسات التنفسية: ارتدوا الكمامة هذه الفترة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إنه في الفترة الحالية يجب الاهتمام بارتداء الكمامة بشكل مستمر في أماكن التجمعات والزحام، وغسل الأيدي بالماء والصابون، وتجنب التلامس بالأيدي بشكل مباشر، تجنبا للتعرض للعدوى بالفيروسات التنفسية، التي قد تنتشر في فترة الخريف أو الشتاء.

الحرص على منع تقبيل الأطفال

أشار استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثه على قناة TeN، إلى أن الأمهات يجب أن تحرص على منع تقبيل الأطفال، لأنها تعتبر منتهى القسوة على الطفل، خاصة أنها قد تنقل له فيروسات وعدوى بسبب هذه العادة، ونصح بالتوقف عنها للحفاظ على صحة الطفل.

تجنب الأدوية الفموية للحامل أول 3 أشهر

أوضح الناظر، أن المرأة الحامل يحدث لها ما يسمى التصبغ حول العينين، نتيجة تغير الهرمونات، التي يستعمل لها كريمات التفتيح وفي بعض الاحيان، وإذا كانت شديدة يتم إزالتها بطرق أخرى، مثل الليزر، مؤكدا ضرورة تجنب الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم بالنسبة للمرأة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى، إلا بقرار الطبيب للتدخل في حالات مثل الارتكاريا الشديدة، التي تستوجب الحصول على مضادات الهستامين.

الصبغات تضعف شعر الأطفال وتحرقه

أكد استشاري الأمراض الجلدية، أن فترة ما بعد الحمل هي أصعب فترات بعد الحمل وأثناء الرضاعة، لأن الشعر يكون ضعيف ويتساقط في تلك الفترة، موضحا أن هناك أنواع من الفيتامينات للشعر وتقويته خلال تلك الفترة، التي تحتوي على البرفكتيل والبانثونايل، مشددا على أن صبغات الشعر في السن الصغير تضعف الشعر وتحرقه.