«هاني الناظر» يحذر من ارتداء الملابس الشتوية المخزنة دون تعريضها للشمس

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن فصل الشتاء مرتبط بالعديد من المشاكل الجلدية، مشددًا على ضرورة تعريض الملابس الشتوية المُخزنة للشمس، لخروج الرطوبة الموجودة بها نتيجة فترة تخزينها، والتي تساعد على نمو كائنات معينة من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، منها على سبيل المثال الفطريات.

الناظر: كائنات دقيقة بالملابس الشتوية المخزنة

وأضاف الناظر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن وجود الكائنات الدقيقة بالملابس الشتوية المخزنة هي المسؤولة عن رائحة التخزين الموجودة بالملابس وهو أمر غير جيد، مؤكدًا أن التهوية الجيدة والتعرض للشمس كافية للتخلص من هذه الكائنات الدقيقة.

ارتداء الملابس الشتوية المخزنة دون تهويتها يسبب الحساسية

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أن ترك الملابس الشتوية المخزنة دون تهوية وارتدائها قد يسبب بعض أنواع من الحساسية، وهو ما قد يفسره البعض برغبتهم في «الهرش» مع دخول فصل الشتاء، واستخدام الأغطية خلال النوم، مشيرًا إلى أنها قد تقتصر على الرغبة في «الهرش»، وصولًا ببعض الحالات إلى ظهور البقع الحمراء على الجلد.