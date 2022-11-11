«صحة الإسكندرية» تختتم دورات أساسيات الإدارة بمستشفيات المحافظة

قالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجي، والمشرفة على آخر أيام الدورة الثالثة لأساسيات الإدارة، إن الدورات موجهة لمديري المستشفيات ومساعديهم ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بالمستشفيات.

وأضافت أن الدورة تشمل عددا من الموضوعات الهامة في مجال الإدارة، منها الشؤون القانونية، والمالية، وشؤون العاملين، والجودة، ومؤشرات الأداء، والطوارئ، والتموين الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، ومكافحة العدوى، وغيرها من الموضوعات.

عقد دورة عن الإدارة بمستشفيات الإسكندرية

ووفقا لبيان مديرية الصحة بالإسكندرية، أكدت وكلية مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن عقد الدورة بكل مستشفى على حدة بدلا من عمل دورة مجمعة واحدة يهدف إلى عدم تعطيل العمل بالمستشفيات وضمان حسن سيره وانتظامه.

تكريم الحاضرين بدورة الإدارة

وكرمت «ميرفت السيد» وكيلة المديرية والدكتور صبحي رجب مدير مستشفى أبو قير عدد من المحاضرين وتقديم الدروع وشهادات التقدير لهم في نهاية اليوم الأخير للدورة.

واختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لأساسيات الإدارة، والتي أقيمت هذا الأسبوع بمستشفى أبو قير العام لمدة ستة أيام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.