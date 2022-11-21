توقعات «الفيدرالي الأمريكي» برفع الفائدة الشهر المقبل تقلب موازين الأسعار

تسببت تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، في قلب الموازين الخاصة بالأسواق والأسعار والأصول وعلى رأسها الذهب، بخلاف الضغط على الأصول عالية المخاطر كالعملات الرقمية والأسهم، فضلا عن منحت الدولار فرصة لاستعادة بعض ارتفاعاته.

تراجع أسعار الذهب العالمية 8 دولارات

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال بدء تعاملات اليوم، في حدود 8 دولارات، انخفاضا إلى مستويات قرب الـ 1745 دولار للأوقية، وفق بيانات البورصات العالمية.

وبعدما تداول الذهب قرب مستويات الـ 1755 دولار للأوقية، هبط إلى مستويات دون الـ 1747 دولار، بتراجع في حدود 0.5%، بما يعادل خسائر في حدود 8 دولارات.

وفي المقابل قفز مؤشر الدولار من مستويات دون الـ 106 نقاط، وصولا إلى مستويات 107.4 نقطة بزيادة 0.45% خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بينما يتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم، في حدود 0.039 نقطة، نزولًا إلى مستويات 3.79%.

وتساهم البيانات الأخيرة في تعقيد الأمور أمام العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب موقع «إينفيستينج» يتمسك المسؤولون، بتأكيد أنّ التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأنه يجب أن تنخفض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية بوتيرة متتالية للتأكد من أن ضغوط الأسعار تتجه إلى مستويات تتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2%.

رفع معدلات الفائدة

وأشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إلى تفضيل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت مبكر من الشهر المقبل، لكنه أضاف أنه ما يزال هناك لدينا عمل إضافي بحاجة للتنفيذ فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة، في حين صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الإستراتيجية تتمثل في رفع الأسعار ثم الصمود لبعض الوقت.