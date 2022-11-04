استقرار أسعار الذهب بعد يومين من زيادة الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب بالقرب من 1640 دولارًا للأوقية، اليوم الجمعة، لكنها ظلت تحت ضغط من قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعته الأسواق.

بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن المعدلات لم تكن بعد مقيدة بما فيه الكفاية وأنه من السابق لأوانه مناقشة الإيقاف المؤقت، ومع ذلك أضاف "باول" أنّ تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار قد يكون مناسبًا قريبًا.

تقرير الوظائف الأمريكية

كما طبق بنك إنجلترا يوم الخميس أول ثلاثة أرباع من رفع سعر الفائدة بنقطة مئوية منذ عام 1989، على الرغم من أنه خفف التوقعات بشأن حجم الزيادات المستقبلية بسبب تزايد مخاطر الركود. ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي قد يوجه توقعات أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الذهب

وفقا لمنصة "تريدينج إيكونوميكس"، فإنّ من المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1625 دولار للأوقية بحلول نهاية الربع الجاري، وتقدر أنه سيتم التداول عند 1569 في غضون 12 شهرًا.

وتاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074 في أغسطس من عام 2020.

وفقا لتوقعات سابقة لوكالة «بلومبرج»، من المرجح أن يكون الذهب يكون مرشحًا للارتفاع الفترة المقبلة، إذا ما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تباطؤ وتيرة التضخم والفائدة، موضحة أنَّه رغم ارتفاع الدولار بشكل كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن ذلك لم يدفع أسعار الذهب إلى الانهيار، متوقعة أنَّ السعر غير مؤهل للتراجع بشكل كبير رغم ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا.

وترتبط أسعار الذهب ارتباطا عكسيا بسعر الفائدة، إذ يعني ارتفاع الأخير عزوف المستثمرين عن المعدن الأصفر، وتفضيل أدوات الدين نظرا لربحيتها.