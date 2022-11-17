انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب عالميًا مع بداية تعاملات الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب على الصعيد العالمي خلال تداولات أمس، بعد تسجيله مكاسب على مدار أربعة أيام متتالية مستفيداً من ضعف الدولار وتسجيله أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020، حيث انخفض المعدن الثمين بنسبة 0.4% ليغلق في نهاية التداولات عند $1,774 للأونصة، واستمر هبوط الذهب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مخترقاً أدنى مستويات أمس عند $1,770.

تهدئة التوترات بين روسيا والغرب

وجاءت هذه التراجعات بعد أن أظهرت التفاصيل أن الصواريخ التي سقطت في بولندا قبل يومين لم يتم إطلاقها من روسيا بل من أوكرانيا، ما ساهم في تهدئة التوترات بين روسيا والغرب، وقد يتجه الذهب في الارتفاع بشكل تدريجي مع زيادة ثقة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وخاصة بعد أن أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً في مستويات التضخم خلال شهر أكتوبر.

أسعار الذهب قد تصل لـ 1850 دولار

ووفقًا لمؤسسة «الباري»، يتوقع المحللون وصول الذهب إلى $1,800 وحتى $1,850، وأبدى المستثمر الشهير مايكل بيري اهتمامه بالذهب حيث صرح بأن هذا الوقت الحالي هو وقت الذهب ومن المتوقع له أن يستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة، ونال مايكل بيري شهرته الواسعة بعد أن جنى ثروة من تبعات أزمة الرهن العقاري في العام 2008 حيث توقع انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة قبل سنتين من انفجار فقاعة الرهن العقاري.

أما الفضة فقد انخفضت بنسبة 0.3% من سعر الافتتاح خلال تداولات البارحة حيث سجلت أعلى في الجلسة عند $220.07 للأونصة قبل أن تغلق في النطاق الأحمر عند نهاية التداولات.