«حميات الإسكندرية» يحصد الأعلى تقييما في مطابقة معايير اعتماد المستشفيات

قالت الدكتورة ميراندا موريس، مديرة إدارة الجودة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إن مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي حصل على المركز الأول في نتائج تقييم إدارة الجودة بالمديرية لمطابقة المستشفيات للمعايير الخاصة بالتسجيل للاعتماد GAHAR Hospital registration standards 2021 وذلك خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2022.

وأضافت «موريس»، في بيان، اليوم الاثنين، أنه جاء في المركزين الثاني والثالث على الترتيب مستشفى رأس التين العام ومستشفى الجمهورية، خلف مستشفى الحميات التي حصدت المركز الأول في هذا التقييم، لتصبح أعلى 3 مستشفيات في التقييم بالإسكندرية من حيث المطابقة للمعايير الخاصة بالتسجيل للاعتماد.

فريق تقييم المستشفيات في الإسكندرية

وأشارت مديرة إدارة الجودة بمديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أن عرض النتائج تم بواسطة الفريق الذي قام بتقييم المستشفيات والمكون من الدكتورة هبة عبد الغني، والدكتورة منى حسين.

نظام الإبلاغ عن الحوادث في المستشفيات

ولفتت إلى أنه خلال الاجتماع الإعلاني للتقييم فقد شرحت الدكتورة هبة عبد الغني، نظام ال‘بلاغ عن الحوادث في مستشفيات الإسكندرية OVR reporting and analysis وتوزيع الأدلة الاسترشادية للسياسات الخاصة بالمعايير العامة لسلامة المرضى على المستشفيات General NSR manual.