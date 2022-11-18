مواعيد وتخصصات العيادات المسائية بـ4 مستشفيات في الإسكندرية

تحتضن عدد من مستشفيات الإسكندرية العيادات المسائية، التي تخصصت في بعض المجالات مثل «العلاج الطبيعي، وكوفيد – 19، وفحص ما قبل الزواج، والحمل الحرج، والتغذية، والنساء والتوليد وتجميل الجفون» والتي يجري تشغيلها تنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وترصد «الوطن» في السطور القادمة تخصصات العيادات المسائية العاملة في 4 مستشفيات ومنطقة طبية، ومواعيدهم أسبوعيًا وفقا لما أعلنته مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية.

عيادات مستشفى صدر المعمورة

وبدأت مستشفى صدر المعمورة تشغيل عيادتين مسائيتين هما «متابعة ما بعد كوفيد –19، والعلاج الطبيعي»، ويجرى تشغيل عيادة «متابعة ما بعد كوفيد -19»، مساء الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتستقبل أعراض ما بعد الشفاء من فيروس كورونا كوفيد 19 مثل تليف نسيج الرئة والشعور بتكسير العظام والوخم والاكتئاب.

ويجرى تشغيل عيادة «العلاج الطبيعي» يوميًا ما عدا الجمعة، وتقدم خدمات تأهيل مرضى الانسداد الرئوي المزمن، والتأهيل الرئوي قبل وبعد الجراحة، والتأهيل الرئوي لمرضى التليف الرئوي، وعلاج إصابات الملاعب والانزلاق الغضروفي والفقاري والشلل النصفي وانحناء العمود الفري.

عيادات مستشفى صلاح العوضي

وأضافت مستشفى صلاح العوضي للنساء والأطفال في العجمي عيادتين جديدتين إلى جانب العيادات المسائية التي تقدمها المستشفى وهم الفحص ما قبل الزواج، مساء الخميس من كل أسبوع، وعيادة الحساسية والمناعة للأطفال، مساء الأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب تشغيل العيادات الـ3 التي جرى تشغيلهم من قبل وهم «الحمل الحرج، والاضطرابات النفسية بعد الولادة، والتغذية».

عيادات منطقة العامرية الطبية

وتشغل منطقة العامرية الطبية في الإسكندرية عن 4عيادات تخصصية في 3 وحدات تابعة للمنطقة، بدءا من يوم الأحد القادم وهم: عيادتي العظام والنساء والتوليد، بوحدة طب الأسرة بقرية الجزائر، في قطاع الصحراوي يوم الأربعاء من كل أسبوع وعيادة العظام بوحدة طي الاسرة بقرية فلسطين في قطاع مريوط، يوم الأربعاء من كل أسبوع، وعيادة النساء والتوليد بوحدة طب الأسرة بقرية الوقاد في قطاع النهضة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

عيادات مستشفى الرمد العام

ويجرى تشغل عيادتين في مستشفى الرمد العام وهما «تجميل الجفون» في مساء السبت من كل أسبوع، وعيادة التغذية العلاجية في مساء يوم الإثنين من كل أسبوع.

عيادات مستشفى الجمهورية العام

وتكون العيادات المسائية في مستشفى الجمهورية العام، هم عيادة الكلى التي يتم تشغيلها مساء الخميس من كل أسبوع، وعيادة إصابات الملاعب، يتم تشغيلها مساء الإثنين، والروماتويد وأمراض المناعة يتم تشغيلها مساء الاثنين والأربعاء، وعيادة أسنان الأطفال التي يتم تشغيلها مساء الأحد، وعيادة الجلدية التي يتم تشغيلها مساء الاثنين أسبوعيًا.