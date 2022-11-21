التعليم العالي تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2022

تشارك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، لعام 2022، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: الوزارة تدعم التحول الرقمي الشامل

وأوضح الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي أن مشاركة الوزارة بالمؤتمر والمعرض تأتي في إطار دعم خطة التحول الرقمي بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمي في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي.

وأضاف الدكتور هشام فاروق أن الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة في مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

عرض المخرجات التطبيقية والصناعية لمؤسسات التعليم العالي

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستشارك في هذا الحدث بهدف عرض المخرجات التطبيقية والصناعية والإنجازات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بعقد عدد من الندوات التخصصية وتنفيذ عدد من الفعاليات تخص طلاب الجامعات والمطورين منهم.

وأوضح المتُحدث الرسمي للوزارة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف تشارك بالعديد من المحاور، حيث يتضمن المحور الأول: «سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، ويشمل مشاركة الوزارة، والجهات التابعة للوزارة «أكاديمية البحث العلمي – صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – وحدة التحول الرقمي»، في حين يتضمن المحور الثاني: «مشاركة الجامعات».

مسابقات في مجال الألعاب الإلكترونية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحور الثالث يشمل عقد جلسات الحوار، أما المحور الرابع فيتضمن إجراء عدد من المسابقات في مجال الألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلاب، والمشروعات الناشئة، والأمن السيبراني، ومسابقة الابتكار الجامعية، ومسابقة لحملة الماجستير والدكتوراه، وأخيرًا سيشمل المحور الخامس «الابتكار وريادة الأعمال»، وتنفيذ عدد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين وأصحاب المخرجات التطبيقية، ومشاركة حاضنات الأعمال التي ترغب في الاشتراك للتحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

جدير بالإشارة إلى أن الوزارة ستشارك في المؤتمر والمعرض من خلال مجموعة من قيادات الوزارة تضم كل من: د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، ود.محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.عمرو فاروق عبدالخالق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.ماجد محمد غنيمة مدير إدارة الشراكات والتسويق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.