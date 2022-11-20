جناح «التعليم العالي» في مؤتمر المناخ.. عرض 55 ابتكارا بمجالات الطاقة

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي، معرض الابتكار الأخضر بالمنطقة الخضراء على هامش مؤتمر المناخ الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية في نسخته الـ27.

وأشرفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على تنظيم وإدارة المعرض فى الفترة من 6 نوفمبر إلى 18 نوفمبر.

ويعد جناح الابتكار الأخضر هو الجناح الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الابتكارات التي تم عرضها و التي تدعم التحول الأخضر والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة داخل جناح واحد.

55 ابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات

وبلغ عدد الابتكارات أكثر من 55 في مجالات الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات وزراعة الأنسجة وأنظمة المراقبة البيئية ومجالات تنقية وتحلية المياه ومجالات المحافظة على البيئة البحرية ومجالات تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية كبديل أخضر مستدام وكذلك الشركات الناشئة الخضراء.

وشارك بالمعرض 25 جهة بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. حيث شارك بالمعرض عدد 12 جامعة حكومية (جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر وجامعة الإسكندرية وجامعة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة مدينة السادات وجامعة سوهاج وجامعة طنطا وجامعة دمياط و جامعة المنوفية و جامعة جنوب الوادي) و3 جامعات خاصة (جامعة 6 أكتوبر للعلوم و الآداب والجامعة البريطانية والجامعات الكندية بمصر) و2 جامعة أهلية (جامعة النيل وجامعة الملك سلمان) و3 مراكز بحثية (المركز القومي للبحوث والهيئة القومية للاستشعار عن بعد والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية) و2 شركة خاصة (شركة جبرتك و صادكو) و1 مؤسسة دولية (فولبرايت) ومشروعين شراكة دولية (تنمية وتطوير بشراكة مع بنك التنمية الإفريقي وكذلك مشروع الشراكة مع الأكاديمية العربية الألمانية للشباب للعلوم والعلوم الإنسانية.

كما نظمت الوزارة على هامش المعرض العديد من الفعاليات العلمية والتثقيفية حيث تم إقامة العديد من المحاضرات وورش العمل على مدار كل الأيام داخل جناح الوزارة للابتكار الأخضر في القاعة الملحقة بالمعرض.

30 محاضرة وورشة عمل وعروض علمية لتبسيط العلوم

وتم عقد نحو 30 محاضرة وورشة عمل وعروض علمية لتبسيط العلوم وعرضت من خلالها الهيئات المشاركة وغير المشاركة بالمعرض رؤيتها لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع المناخ وكذلك أبرز الابتكارات التي تخدم التحول إلى الأخضر وشهدت الفعاليات إقبال كبير من زوار المنطقة الخضراء و الزرقاء.

كما تم عرض فيديو توضيحي للمزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة والإرشاد الزراعي والعيادة الزراعية بالمغرة كمشروع متكامل.

النباتات البرية جزء من الجناح كمثال لزراعة مسطحات خضراء

كما مثلت النباتات البرية جزءا من الجناح كمثال لزراعة مسطحات خضراء ومشروع العيادة الزراعية الذكية والذي كان إحدى المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالإضافة الي ألياف الكتان المعالجة حيوياً والعبوات النسجية القابلة للتحليل وبدائل الأخشاب من العوادم ومواد مركبة لعزل الصوت والحرارة من العوادم النسجية والزراعية والخيوط والأنسجة المعالجة بمواد طبيعية ضد الميكروبات والفيروسات.