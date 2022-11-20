وزير التعليم العالي يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا رقم 4598 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2022 / 2023 برئاسة وزير التعليم العالي، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مقررًا للجنة.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة في عضويتها، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة الأقصر لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وممثلًا عن الجامعات الخاصة عضوًا، وأحد أعضاء سكرتارية مكتب الوزير أمينًا للجنة.

اختصاصات اللجنة

وتتولى اللجنة العليا تحكيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021 / 2022، طبقًا للمعايير الموضوعة من اللجنة السابقة، والتنسيق والتواصل مع الجهات الأخرى لتنفيذ الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد ووضع الخطة العامة للعامة 2022/2023، ‏ويسري القرار حتى 31/7/2023، على أن يُعاد تشكيل اللجنة العليا في بداية العام الدراسي سنويًا لمراعاة التمثيل الدوري للجامعات في اللجنة العليا.