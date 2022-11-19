إنجازات «التعليم العالي» خلال 8 سنوات في أرقام.. افتتاح 95 كلية ومعهدا جديدا

شهد قطاع التعليم العالي، الجامعات والبحث العلمي، في فترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد منذ عام 2014، تطورًا كبيرًا بمختلف القطاعات، وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة والإتاحة الكاملة والشاملة لكافة فئات المجتمع المصري، والوصول بالمنظومة إلى مكانتها المرموقة واستعادة الريادة مرة أخرى.

إنجازات قطاع التعليم العالي خلال فترة الرئيس السيسي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية إنجازات وزارة التعليم العالي والجامعات بمختلف القطاعات، خلال الـ 8 سنوات الماضية من عام 2014 إلى عام 2022، وفقًا لتقرير صادر من وزارة التعليم العالي:

ـ الوصول بالجامعات إلى 93 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.

ـ27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ 2014.

ـ إنشاء وافتتاح 12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات أهلية.

ـ إنشاء وافتتاح 10 جامعات تكنولوجية جديدة بمختلف المحافظات.

ـ أكثر من 95 كلية ومعهدًا جديدة بالجامعات الحكومية تم افتتاحها منذ عام 2014.

ـ إنشاء وافتتاح أكثر من 8 جامعات خاصة جديدة.

ـ افتتاح 6 أفرع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ـ إنشاء وافتتاح 4 جامعات أهلية دولية.

ـ إنشاء أكثر من 12 معهد عاليًا ومتوسطًا خاصًا جديدًا.

ـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

ـ افتتاح فرع جامعة إسلسكا بمصر.

ـ 3 ملايين طالب وطالبة مقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية سنويًا (بزيادة حوالي 400 ألف طالب منذ 2014/2015).