«بحوث الزراعات الحقلية»: مصر أنتجت 6 ملايين طن أرز شعير في 2022

كشف الدكتور حاتم أبو عالية أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أن مصر حققت هذا العام إنتاجية من الأرز الشعير بلغت نحو 6 ملايين طن، الذي تراوحت أسعاره مع بداية موسم الحصاد منذ شهرين ونصف ما بين 10 آلاف و500 جنيه، حتى 10 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي قد حقق إنتاجية من جراء زراعة المحصول لعام 2022، قد بلغت نحو 55 مليار جنيه، وسط توفير أرز يسد 81% من استهلاك المواطنين بالسوق المحلي.

المنتج من الأرز والجودة

وأشار «أبوعالية»، في تصريح لـ«للوطن»، أن الأرز الشعير المصري قد حقق إنتاجية عالية هذا الموسم تخطت ناتج المحصول من العام الماضي بنحو نصف مليون طن أرز شعير وهو أمر جيد للغاية، ويرجع ذلك لتطبيق المزارعين كافة تعليمات الإرشاد الزراعي التابع لمديريات الزراعة والمنتشرة بمحافظات مصر، وكذلك توجهات مركز بحوث الزراعات بسخا أحد أهم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط.

المنزرع من الأرز بمحافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حاتم، أن المنزرع من الأرز الشعير على مستوى محافظات الجمهورية قد بلغ مليون و 200 ألف فدان أرز بواقع إنتاجية 4 أطنان للفدان الواحد للأرز عريض الحبة، ونحو 5 أطنان للأرز رفيع الحبة، وهو الأمر الذي حقق إنتاجية من الأرز فائقة تغطي 81% من احتياجات المواطنين المصريين.

يذكر أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية ينتجان نحو 70% من محصول الأرز المنزرع على مستوى الجمهورية كل عام وباقي المحافظات التي تقوم بزراعة المحصول تنتج 30%.