أسعار الأرز اليوم الاثنين 30 مايو 2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الأرز اليوم في الأسواق المحلية المصرية تواصل ارتفاعها، إذ شهدت بعض أنواع الأرز ارتفاعًا ما بين 5 و8 جنيهات في الكيلو الجرام الواحد، وهناك أنواعًا أخرى من الأرز مثل «البسمتي» تخطى سعر الكيلو جرام منها حاجز الـ35 جنيهًا، كما سجلت بعض أنواع الأرز عالية الجودة حاجز الـ50 جنيهًا.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية في «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن ارتفاع أسعار الأرز اليوم، حدث بسبب حجز التجار للسلعة من أجل التربح منها، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على وضع سقفًا واحدًا ومحددًا، فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية المتداولة ومنها أسعار الأرز، الذي أصبح سعره غاليًا بشكل واضح.

«عشماوي»: الدولة ستتدخل لوضع حدًا لارتفاع الأسعار

وأشار «عشماوي» إلى أن الدولة ستتدخل بكل آلياتها وأدواتها، لوضع حدًا لما يحدث في الأسواق المحلية، ومن أجل الحيلولة دون حدوث أي ارتفاع جديد في سعر الأرز، وذلك على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في إطار خدماته الإخبارية، التي تلبي احتياجات المواطنين والمتابعين على مدار اليوم، أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية المصرية، ووفق غرفة صناعة الحبوب، والمحلات التجارية في الأسواق.

أسعار الأرز اليوم

- سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 14500 جنيه و17500 جنيه، وبذلك يصل للمستهلك حسب سعر الكيلو بين 13 و17 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأرز البني الطويل نحو 32 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الكيلو جرام من أرز «ياسمين» 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أرز «الساعة» 20 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأرز الأبيض «بسمتي» 48 جنيهًا.

ويوجد الكثير من أنواع الأرز في الأسواق المصرية، وتختلف أسعارها حسب جودة كل نوع.