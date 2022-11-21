مواعيد العيادات المسائية في مستشفيات المنوفية.. الكشف بـ50 جنيها

كشف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في المنوفية، عن فتح عيادات مسائية في كافة المستشفيات بالمحافظة لخدمة المواطنين بأسعار اقتصادية، مؤكدا أن العيادات المسائية تشهد إقبالاً كبيرا علي غير المتوقع من المواطنين، وتوجد في العيادات تخصصات طبية مختلفة لخدمة المواطنين من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساءً في إطار خطة الدولة لتقديم خدمات طبية مميزه للمواطنين.

اختيار الأطقم الطبية في العيادات المسائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة في المنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن العربي، أن مديرية الصحة اتاحت للمستشفيات اختيار الأطقم الطبية والتخصصات التي يتم توفيرها في العيادات المسائية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عمل العيادات المسائية، تواصل المستشفيات استقبال المرضي والمصابين بالمجان في الطوارئ والاستقبال في كل مستشفى.

التخصصات في العيادات المسائية لا تقل عن 6 تخصصات

وأوضح أن الكشف في العيادات المسائية لا يتخطى 50 جنيها ويوجد أعداد كبيرة وغير متوقعة من المواطنين، مؤكداً أن عدد التخصصات الموجودة في كل مستشفى لا تقل عن 6 تخصصات مختلفة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن تطبيق العيادات المسائية تعد فرصة لمن لم يستطيع أن يقوم بالكشف الصباحي في المستشفيات أن يتوجه للعيادات المسائية.