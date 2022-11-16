«صحة الشرقية»: العيادات الخارجية استقبلت 8 آلاف مواطن في الفترة المسائية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لمناقشة مؤشرات الأداء بالعيادات التخصصية بالفترة المسائية داخل المستشفيات.

عرض مؤشرات الأداء الخاصة بعيادات الفترة المسائية

تناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الخاصة بعيادات الفترة المسائية، حيث تردد عليها أكثر من 8 آلاف مواطن حتى اليوم منذ بدء العمل بها بداية الشهر الجاري، في تخصصات الباطنة، والجراحة، والنساء، والأطفال، والعظام، والقلب، والجلدية، والأنف والأذن، والحميات، والأسنان والعلاج الطبيعي، بجانب تقديم الخدمات المعملية والأشعة ورسم القلب والموجات فوق الصوتية علي القلب وغيرها من الخدمات المتكاملة في تلك التخصصات، وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التوسع في تقديم الخدمة الطبية على صعيد التخصصات داخل كل مستشفى، وعدد العيادات العاملة في كل تخصص وفقا للمؤشرات.

التكلفة منخفضة بالمقارنة بالعيادات الخاصة

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن تشغيل العيادات بالفترة المسائية، يأتي لاستقبال المرضى بأسعار اقتصادية مٌخفّضة، تمثل ميزة للمواطنين حيث تكون التكلفة منخفضة بالمقارنة بالعيادات الخاصة، على أن يتم استقبال المرضى يوميا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء، موجها بضرورة إتباع سياسات مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم خدمة طبية متميزة لهم، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين