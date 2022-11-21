التصريح بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث بالعاشر من رمضان 

صرحت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بالمجاورة الـ13 بمدينة العاشر، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي، فيما يستعد ذويهما لتشييع جثمانيهما لمثواهما الأخير.

بلاغ بمصرع شابين في حادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالمجاورة الـ13 بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شابين، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى التأمين، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن، فيما يستعد الأهالي لتشييع الجثامين.

حزن بين الأهالي بعد وفاة الشابين

وأثار الحادث حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين أهالي المدينة، وتداول نشطاء «فيس بوك» صورا وثقت الواقعة، وأخرى لأحد ضحايا الحادث، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.