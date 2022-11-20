إصابة 4 طلاب إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في بني سويف

أصيب 4 طلاب، جميعهم من قرية واحدة، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق بني سويف ـ إهناسيا أمام قرية الشيخ هارون بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بتصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية وإصابة 4 طلاب

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق بني سويف ـ إهناسيا، أسفر عن إصابة 4 طلاب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من: هشام محمد إبراهيم 20 عامًا، مصابًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر واشتباه كسر في القدم اليسرى، ونزيف داخلي، وأحمد مجدي محمود 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، واشتباه كسر في القدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد عيد سعيد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس حوالي 5 سم وكدمة شديدة بالساق اليمنى، ومحمد عادل محمد 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم طلاب جامعيين ومقيمين قرية إهناسيا الخضراء.