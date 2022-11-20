محمد الباز: العالم يعتبر قرارات قمة المناخ «cop27» إنجاز

قال الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «آخر النهار»، إن المفاوضات في قمة المناخ «cop 27» استمرت يومين إضافيين، لأنها كانت شاقة جدا، ومصر تمسكت بضرورة أن تخرج القمة بقرارت تدخل حيز التنفيذ، موضحًا أن الدول المتسببة في الانبعاثات، كان عليها أن تؤدي مسئولياتها، وتدعم الدول النامية، التي تتضرر من التغيرات المناخية، لأن الدول المتقدمة تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.

وأضاف «الباز»، خلال تقديمه برنامجه على شاشة «النهار»، أنه بعد مفاوضات شاقة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق أطلق صندوق «الخسائر والأضرار»، وهذا الصندوق، ستساهم فيه الدول المتقدمة بأموال لدعم الدول المتضررة من الانبعاثات والتغيرات المناخية.

وأوضح أن هناك حالة احتفاء من صحف العالم، بما وصل إليه المفاوض المصري، والعالم يعتبر ما وصلنا إليه بالانجاز.