«التعليم» تحول تخصص «الجرارات» إلى «إصلاح السيارات» في مدرسة صناعية بالشرقية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري بتحويل تخصص الجرارات والآلات الزراعية إلى برنامج «فني صيانة وإصلاح السيارات»، بمدرسة مشهور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة نظام الثلاث سنوات، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية.

تحويل تخصص الجرارات الزراعية إلى برنامج إصلاح السيارات

ونصت المادة الأولي للقرار على تحويل تخصص «الجرارات والآلات الزراعية»، إلى برنامج فني وإصلاح السيارات بمدرسة مشهور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة نظام الثلاث سنوات والتابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023.

قانون نظام الإدارة المحليـة

وقال وزير التربية والتعليم، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحليـة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، فضلا عن مجموعة من القرارات الخاصة باستصدار قرارات إنشاء المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها بقرار وزاري، وعلى القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2011، المتضمن ضوابط إنشاء مدارس جديـدة أو تخصصات بمدارس قائمة، أو استحداث تخصصات جديدة فنية بأنظمة التعليم الفني، وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفني.