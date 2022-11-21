مصدر بالتعليم: الامتحان التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي العام 15 ديسمبر

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، الاستقرار على تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل لإجراء الاختبار التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بحيث يدخلون امتحانات نصف العام وهم مطمئنون.

التدريب على الاختبارات الإلكترونية

وأضاف المصدر، أن الوزارة قررت إجراء الاختبار التجريبي إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت على أن يكون ذلك من خلال سيستم الامتحانات الذي سيتم استخدامه في امتحانات الترمين الأول والثاني، بحيث يتم تدريب الطلاب على شكل وطريقة الأسئلة وأسلوب الإجابة على التابلت وحفظ الإجابات، بالإضافة إلى اختبار كفاءة منصة الامتحانات والسيستم الذي سيتم استخدامه.

تفاصيل اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تفاصيل لاختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:

- الاختبارات ستكون إلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية.

- إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات نصف العام وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

- تشتمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد MCQ فضلا عن عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

يأتي هذا وسط اهتمام الكثير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بموعد إجراء وزارة التربية والتعليم الاختبار التدريبي المخصص لتدريب الطلاب على شكل وطريقة الامتحانات، وما إذا كان سيتم ورقيا أم إلكترونيا.