يتابع المستثمرون العرب والعاملون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بشكل يومي وعلى مدار الساعة، التغيرات السعرية التي تطرأ على سعر اليورو «العملة الأوربية الثانية».

وتشهد محركات البحث بشكل يومي، البحث عن العملات الأوربية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية، منها سعر اليورو اليوم الإثنين 21-11-2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية

- سجلت العملة الأوربية المتثلة في اليورو بالبنك الأهلي نحو 25.03 جنيه للشراء، 25.28 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 25.04 جنيه للشراء، و25.28 جنيه للبيع.

- داخل بنك قناة السويس، بلغ سعر اليورو نحو 25.04 جنيه للشراء و29.18 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو، في المصرف المتحد 25.04 جنيه للشراء و25.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجل في بنك الإسكندرية نحو 25.03 جنيه للشراء، و25.33 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري، نحو 25.23 جنيه للشراء، و25.31 جنيه للبيع.

- وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB بلغ سعر اليورو 25.03 جنيه للشراء، و25.33 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.07 جنيه للشراء، و25.34 جنيه للبيع.