أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 4-3-2022 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم، الجمعة 4-3-2022 في البنوك المختلفة، وجاء الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي من العملات الأكثر استقرارًا في البنوك المختلفة وفق آخر تحديث للبنوك، وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري، وبيع الدولار بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.507 جنيه مقابل 17.346 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.11 جنيه مقابل 20.92 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.921 جنيه للبيع مقابل 49.611 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك نفسه بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل البنوك في شراء وبيع الدولار واليورو اليوم

وصُنف مصرف «أبوظبي الإسلامي»، على رأس قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر «بنك مصر»، كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعتبر «التعمير والإسكان»، أفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.526 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.493 جنيه.

واحتل بنك «التعمير والإسكان» صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بسعر0 20.99 جنيه، وبنك «المركزي المصري»، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر21.099 جنيه وفق آخر تحديث للبنوك.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء «بنك مصر» من أفضل البنوك في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

وتصدر «بنك مصر» قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه، وجاء بنك «المصرف العربي الدولي» كأفضل البنوك التي تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.649 جنيه، فيما جاء بنك «الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك التي تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.8862 جنيه.