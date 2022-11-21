سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم

يعد الجنيه الإسترليني، من العملات الأوربية المهمة بالنسبة للأسواق المالية والاقتصادية في أسواق العملات النقدية بعد الدولار الأمريكي، واليورو، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

وتستعرض بوابة «الوطن»، سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تباينت أسعاره، بين قرش وقرشين.

سعر الجنية الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، سعر 29.05 جنيه للشراء، و29.15 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد، 28.83 جنيه للشراء، و29.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل سعر 28.83 جنيه للشراء، 29.12 جنيه للبيع، بينما سجل سعره داخل بنك مصر 28.83 جنيه للشراء، و29.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الجنيه الإسترليني ببنك أبو ظبي الاسلامي، 29.05 جنيه للشراء، بينما البيع 29.21 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعره مقابل الجنيه المصري، 28.83 جنيه للشراء، بينما البيع 29.18 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل 28.83 جنيه للشراء، و29.30 جنيه للبيع.

وأعلنت شاشة الأسعار في بنك قطر الوطني الأهلي قيمة شراء الجنيه الإسترليني بـ 28.83 جنيه، و29.18 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، سجل 28.88 جنيه للشراء و29.18 جنيه للبيع.