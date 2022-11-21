إنشاء «محطة الغربلة» بحي الكوثر في سوهاج بتكلفة 195 مليون جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء أعمال مشروع إنشاء «محطة الغربلة» بحي الكوثر، على مساحة 21 ألف متر مربع، بتكلفة 195 مليون جنيه، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

سعة المحطة التخزينية 25 ألف طن

وأكد محافظ سوهاج، أهمية المشروع الذي يعد إضافة قوية للمنظومة الزراعية بالمحافظة، وخدمة المزارعين من أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد، حيث تصل سعتها التخزينية إلى 25 ألف طن، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقرر للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع مراعاة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، قال علي لطفي رئيس حي الكوثر، إنه تم البدء في الأعمال عن طريق الشركة المنفذة الشهر الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر للموقع، وجارى أعمال الإحلال والتشوين، لافتا إلى أن المحطة تتكون من عنبر للتقاوي على مساحة 1225 مترا مسطح، وعنبر الغربلة بمسطح 1225 مترا أيضا، بالإضافة إلى مظلات معدنية، ومساحات تخزينية، وورش، ومسجد، وميزان بيسكول، ومبنى إداري على مساحة 332 مترا مسطحا مكونا من طابقين ومصمم بطراز معماري مميز.