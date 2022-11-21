«القومي للبحوث» يطلق استبيانا لمعرفة قوة تأثير وشدة زلزال اليوم

أطلق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استبيانا للمواطنين، ورواد الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول شعور المواطنين بزلزال جزيرة «كريت» باليونان، الذي وقع أمس بقوة 5.6 بمقياس ريختر، والذي شعر به البعض صباح اليوم في مصر، وذلك من أجل معرفة مدى تأثير الهزة الأرضية والزالزال وشعور المواطنين بها بمختلف المحافظات ومعرفة مدى قوة الهزة.

زلزال اليونان.. وقع أمس

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهزة الأرضية حدثت صباح اليوم، وشعر بها بعض المواطنين، لكنها لم تكن ذات تأثير.

وأوضح «القاضي»، أن الشعور بالهزة الأرضية، كان لأعداد قليلة من المواطنين، وأن مركز الهزة الأرضية، كان في اليونان، ولكن عمقه في باطن الأرض ساهم في وصول مداه لدول أخرى كمصر.

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت صباح اليوم، هزة أرضية على بعد 506 كيلو مترات، شمال مدينة مطروح، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وعمق 85 كيلو مترا، وذلك في تمام الساعة 1:24 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.