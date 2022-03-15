سكان واحة «باريس» عن الهزة الأرضية: «خفيفة ومفيش أضرار منها»

تأثرت البلاد بهزة أرضية على بعد 67 كيلو مترا من شرق واحة «باريس» بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد، وتبين أنه زلزال بقوة 4.0 درجة وفقًا لمقياس ريختر، في تمام الساعة 3:1 فجرًا بالتوقيت المحلي، واستمر لمدة ثوان معدودة.

كواليس الهزة الأرضية في واحة «باريس»

يروي بعض من سكان الوادي الجديد كواليس الهزة الأرضية لـ«الوطن»، من بينهم محمد عبد الرؤوف صاحب الـ30 عاما، أنه عند حدوث الزلزال كان يجلس برفقة أصدقائه في إحدى المضيفات التابعة لصديقه أحمد البنا، شعر بهزة أرضية خفيفة، قائلا: «هي مش قوية بس حسيت بيها وسألت أصحاب عنها مفيش غير واحد اتفق مع كلامي والباقي قالوا انتو بيتهيألكم».

وأضافت لبنى خالد صاحبة الـ26 عاما، تقطن في الخارجة، أن من عادتها السهر دائما، كانت تتصفح الموقع الخاص بها على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «حسيت برعشة خفيفة وهزة لكن مهتمتش بالموضوع وعديته، وأنا بقلب على السوشيال ميديا لقيت حد منزل انه كل مرة يحصل زلزال وهو ميحسش بيه وفرحان عاصر الزلزال ده لأول مرة والحمدلله مفيش أضرار منه» حسب تعبيرها، موضحة أنها شعرت بها لكن لم تتوقع أن تكون هذه الهزة هي زلزال.

واحة «باريس» تتميز بالأماكن العلاجية لبعض الأمراض

واحة «باريس» أو باريس الوادي الجديد، هي قرية صغيرة تقع على بعد 90 كيلومترا من مدينة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر، من أشهر آثارها معبد إيزيس بدوش، الذي بني في العصر الروماني، يوجد بجانبه قلعة تركية قديمة بنيت من الطوب اللبن، فضلا عن كنيسة قبطية قديمة، كما أنها تعتبر من أشهر الأماكن العلاجية المميزة، خاصة أمراض الروماتيزم والحساسية، وذلك لما تحتويه من عيون كبريتية ومعدنية، يأتي لها السياح من الدول الأوروبية المختلفة.